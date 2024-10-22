タレントのコロッケが１９日放送のフジテレビとんねるずの２億４千万の大陸スペシャル」に出演。同局で「３０年ぶり」というモノマネ番組出演を果たした。「２億４千万のものまねメドレー選手権」として、出演者全員が郷ひろみの「２億４千万の瞳」を歌唱しながら、矢継ぎ早にモノマネを披露した。神無月、原口あきまさキンタロー。ミラクルひかるら人気のモノマネタレントが次々登場し、トリを飾ったのがコロッケ。ＢＴ