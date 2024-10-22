（ＣＮＮ）米大統領選の民主党の副大統領候補、ウォルズ・ミネソタ州知事は、起業家のイーロン・マスク氏が激戦州の有権者を対象に毎日１００万ドル（約１億５０００万円）を配ると発表したことを批判し、こうしたやり方は共和党が国民に対する計画を持っていないことの証しだと主張した。ウォルズ氏はＡＢＣニュースの番組で、マスク氏が現金を配ると発表したことについて質問された。こうした行いについては一部の専門家から批判