10月21日、電線の管理など高い所で仕事をする工事関係者が、作業車を使ってパーム椰子の剪定作業を行いました。 【写真を見る】「高所作業」のプロにお任せ！工事関係者が作業車でパーム椰子を剪定熊本・天草市 これは毎年、10月15日から25日までの11日間を「さわやかコミュニティ旬間（じゅんかん）」として九電工が各地でボランティア活動をしているものです。 このうち熊本県の天草地域では、天草営業所やグル