関東を中心とした一連の強盗事件と関連が疑われる監禁致傷事件で、複数の指示役が「JOJO」などのアカウント名で呼び合いながら実行役に指示をしていたことが分かりました。先月10日、東京・練馬区の路上で40代の男性が木刀で襲われ、車で連れ去られる監禁致傷事件がありました。その後の捜査関係者への取材で、実行役として逮捕・起訴された男が「指示を受けた際に電話越しに複数人がいた。あだ名で呼び合っていた」と供述し