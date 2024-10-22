きのう（21日）夕方、熊本県天草市の空き地で、男性の焼けた遺体が見つかりました。 【写真を見る】「人が倒れている。焦げた臭いがする」空き地で90代男性が焼死衣服に火が燃え移ったか熊本・天草市 警察によりますと21日午後4時半ごろ、天草市亀場町亀川の空き地で近所に住む男性から「空き地に人が倒れている。焦げた臭いがする」と110番通報がありました。 駆け付けた警察が空き地で倒れている男性を発見。服が焼けてい