【アニメ映画「ルックバック」】 11月8日からPrime Videoで世界独占配信 監督 押山清高氏が描き下ろしたキービジュアル Amazonは、Prime会員向けの映像配信サービス「Prime Video」にて、アニメ映画「ルックバック」を240以上の国や地域で11月8日より世界独占配信する。 アニメ映画「ルックバック」は、「チェンソーマン」や「ファイアパンチ」などで知ら