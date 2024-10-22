お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（一色といろ・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、「つぶあん」と「こしあん」どちらが好きかを調査した。左から、はるかぜに告ぐのとんず、一色といろといろは、「どっちでもいいけど、どっちかといわれれば、つぶあん」とひと言。食べ応えがあるつぶあんのほうが好きだそうで、「こさんでもいいやん。そのま