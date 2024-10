Appleは2024年6月に開催されたWWDC24の中で、パーソナルAIの「Apple Intelligence」を発表しました。そんなApple IntelligenceはiOS 18.1からiPhoneで利用可能となるのですが、これのリリース日が現地時間の2024年10月28日(月)となることが明らかになっています。Apple Confirms Release Date for iOS 18.1https://www.howtogeek.com/apple-ios-18-1-release-date/Apple confirms iOS 18.1 is coming next week | Macworldhttps://