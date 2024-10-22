お笑いコンビ・ジャングルポケットのおたけ（41歳）が、10月22日に放送されたラジオ番組「パンサー向井のふらっと」（TBSラジオ）に出演。10年近くウケなかった自己紹介ギャグ「おたけ、さいこっちょー！」が今月になって初めてウケたと語った。お笑いコンビとなったジャングルポケットの太田博久とおたけが番組のゲストとして登場。ココリコ・田中直樹が「今、さいこっちょーの2人が！」と、おたけの自己紹介ギャグを紹介すると、