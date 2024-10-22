鹿児島県本土は広い範囲で雨となっています。大隅地方では、夕方にかけて土砂災害に警戒が必要です。 薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、高気圧縁辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。 大隅地方では降りはじめからの雨量が200ミリを超える大雨になっています。 各地の雨量は肝付町内之浦で288ミリ、錦江町田代で193.5ミリ、屋久島町尾之間で172ミリ、などとなっています。 肝付町内之