児島警察署 岡山県知事選挙のポスターを掲示場所からはぎ取るなどして捨てたとして、岡山市生まれの住居不定・自称無職の男（54）が公職選挙法違反（選挙の自由妨害）の疑いで逮捕されました。 警察によると、男は10月10日から11日午前9時半ごろまでの間に、倉敷市の公営ポスター掲示場で県知事選の選挙運動用ポスターをはぎ取るなどして捨て、選挙の自由を妨害した疑いが持たれています。 警察は10月