俳優の高畑充希（32）が22日、都内で開かれたファンケル『プレミアムカロリミット』新CM発表会に出席し、ハロウィンでの過ごし方について仮装願望を語った。【全身ショット】きれい…！華やかなゴールドのドレス姿で登場した高畑充希来週のハロウィンに向けて、してみたい仮装について聞かれた高畑は「毎年はかぼちゃを食べようかなくらいで終わっちゃうんですけど」と例年の過ごし方を振り返り、「仮装をしてみたい願望は実は