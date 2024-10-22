浜松市浜名区の方広寺で19日、俳句と音楽を楽しむ「奥山方広寺 観月の夕べ」が開かれました。2024年で18回目となるこの催しは、俳句愛好者から寄せられた句の中から、俳人の西村和子さんが選んだ優秀な作品を三原ミユキさんのボーカルで曲、詞として紹介するものです。月は雲に遮られていましたが、会場の臨済宗大本山方広寺の本堂には俳句愛好者ら、およそ450人が訪れました。今回から2年に一度優秀作品にメダルが贈られる