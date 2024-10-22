152.82ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 151.36200日移動平均 151.19エンベロープ1%上限（10日間） 150.76現値 150.74100日移動平均 150.70一目均衡表・雲（上限） 149.7010日移動平均 149.60一目均衡表・転換線 148.20エンベロープ1%下限（10日間） 147.5121日移動平均 145.61一目均衡表・基準線 143.20一目均衡表・雲（下限） 142.19ボリンジャーバンド2