押山清高監督が描き下ろしたキービジュアル © 藤本タツキ/集英社© 2024「ルックバック」製作委員会 AmazonはPrime Videoにおいて、アニメ映画「ルックバック」を11月8日から世界独占配信する。Amazonプライム特典対象作品の最新作。Prime Videoでの世界配信に向け、押山清高監督が描き下ろしたキービジュアルも公開。藤野の部屋のベッドで寝ころびながら、藤野の自信作の原稿を最初の読者として京本が