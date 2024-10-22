オレオレ詐欺の被害を未然に防いだとして、大分県別府市内の銀行の職員に22日、警察から感謝状が贈られました。 感謝状が贈られた豊和銀行石垣支店の酒井楓さん 感謝状が贈られたのは豊和銀行石垣支店の酒井楓さん25歳です。 酒井さんは80代の女性客が9月24日から10月3日にかけて毎日現金50万円をATMで引き出していることを不審に思い、警察に通報しました。 警察が調べたところ、女性は別の金融機関からの出金