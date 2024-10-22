10月24日に放送・配信されるTVアニメ『ネガポジアングラー』第4話の先行カットが公開された。 参考：アニメ『るろうに剣心』三島栄次役は千葉翔也「志々雄を表すエピソードのひとつの象徴」 本作は、第47回日本アカデミー賞で優秀アニメーション作品賞を受賞した映画『BLUE GIANT』のNUTが描く、「釣り」をテーマの一つにしたオリジナルアニメ。 第4話では、心機一転して釣り好きが集ま