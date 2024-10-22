タレントの藤本美貴が2024年10月20日に自身のYouTubeチャンネルを更新。夫・庄司智春が用意した朝食を楽しむ様子を公開した。 参考：【写真】ほのぼのした雰囲気に反響「理想の夫婦」藤本美貴が絶賛した庄司の“手作り朝食” 本動画は庄司が用意したポキ丼を、藤本のもとへ運ぶシーンからスタートする。藤本は「アボカドってうれしいよね。子ども食べないじゃん。食べれる大人の時間？」と語る。しかし、庄司