【第32話】 10月21日 公開 小学館は、鍋倉夫氏によるマンガ「路傍のフジイ～偉大なる凡人からの便り～」第32話「成田とフジイ(2)」をビッコミにて公開した。 本作は一見サエない会社員だが、不思議な魅力を持つ主人公・フジイの日常が描かれる作品。10月22日現在、ビッコミでは第29話・第30話「喫茶店とフジイ達（1、2）」などの無料公開も行なわれている。 第