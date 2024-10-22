涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏が監修するコスメブランドのWonjungyo（ウォンジョンヨ）は11月29日、「ウォンジョンヨフォンダンリップ」を数量限定で発売します。今年2月に発売した2色が再登場、そして新たに3色が加わり、全5色をラインナップしました。■韓国アイドルのようなうるうる唇がテクニックいらずで叶う！「ウォンジョンヨフォンダンリップ」は、唇の温度でじゅわっととろけるような質感が特長のリップス