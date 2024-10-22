「豚カフェ」への投資名目で違法に現金を預かったとして、36歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、愛知県瀬戸市に住む自称アルバイト・井上翔太容疑者(36)です。警察によりますと、井上容疑者は一昨年3月までに、男性3人からマイクロ豚と触れ合えるカフェへの投資目的で配当金を支払うなどと約束し、違法に1300万円を預かった疑いが持たれています。井上容疑者は実際に豚カフェのオーナーを勤めていましたが