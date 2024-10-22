東京・湯島のベトナム人ガールズバーで無許可で接客をさせた疑いなどで、経営者の女ら17人が警視庁に逮捕された。逮捕されたのは、文京区湯島のガールズバー「Queen」などを経営するベトナム国籍のグエン・ティ・アイン容疑者（26）やズオン・ティ・ミンホン容疑者（28）ら17人だ。警視庁によると、ズオン容疑者らは、無許可で従業員に接客をさせた疑いなどが持たれている。ズオン容疑者らは六本木や錦糸町などで、ガールズバーを5