■「『ラヴィット！』はじまります！」というひと言を添えたポストに「さくラピだ！」と歓喜の声 【写真】佐久間大介『ラヴィット！』キュートな放送直前＆直後のオフショット Snow Manの佐久間大介が個人X（旧Twitter）で、TBS系『ラヴィット！』のスタジオで撮影したオフショットを公開した。 佐久間は『ラヴィット！』火曜メンバーの隔週レギュラーとして出演中。 公開されたのは、佐久間が『ラヴィット