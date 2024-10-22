第136回中国輸出入商品交易会（広州交易会）の第1期が10月15〜19日に開催されました。第1期は「先進的なものづくり」に焦点を当て、1万1165社が出展しました。広州交易会では大量の新製品、新技術、新材料、新プロセスが展示され、うちデジタル化製品は39万件で、300％増加しました。海外のバイヤーも熱心に来場しました。10月19日時点で、世界211カ国・地域から13万人以上の海外バイヤーがオフラインで参加し、前回より4．6％増加