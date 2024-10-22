この記事をまとめると ■運転マナーというのが最低限存在する ■周囲をよく見て思いやりを忘れないことが重要だ ■駐車時もよくトラブルが起こりやすい マナーを守れば平和な道路環境に 交通マナーというのは、やってもやらなくても違反ではないけれども、クルマや歩行者など道路を利用するみんなが安全に、かつ気もちよく通行できるように考え、相手を優先したり気遣ったりすることです。この交通マナーがよくなればなるほど、