【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『稜海しました！in スペシャ』ディレクターズカット版のオンエアと#1のYouTube公開も決定！ 超特急のカイとリョウガが、小笠原海と船津稜雅として出演する、スペースシャワーTV『稜海しました！in スペシャ』にて、初の公開収録が決定した。 稜海ふたりの世界観はそのままに、スペシャとのコラボレーションであらたな展開と混沌を見せてきたこの番組。彼ら