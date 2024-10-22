Swati Bhat[ムンバイ ２１日 ロイター] - インド準備銀行（中央銀行、ＲＢＩ）は２１日、国内需要は消費者信頼感の改善に伴い、２０２４年度第２・四半期（２４年７─９月）の一時的な鈍化から脱する可能性が高いとの見方を示した。中銀は１０月の報告書で「農村部の需要は、農業の見通しが改善したため押し上げられると予想される。消費需要の回復の兆しと企業の楽観的な見方の高まりを受け、民間投資は勢いを取り戻すはずだ