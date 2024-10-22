雄大な自然とノスタルジックな街が魅力の小樽。たくさんの観光スポットがある中でも、やはり人気なのは小樽運河です。 小樽運河沿いの石造りの倉庫や古い建物は、小樽を象徴する観光名所になっています。 今回は、編集部が実際に行ってみた『北海道Likers編集部のおすすめ』として、『OMO5小樽 by 星野リゾート』のアクティビティ『小樽運河ワインクルージング』をご紹介します！「OMO5小樽 by 星野リゾート」