22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比630円安の3万8390円と急落。日経平均株価の前場現物終値3万8399.47円に対しては9.47円安。出来高は2万9453枚となっている。 TOPIX先物期近は2651ポイントと前日比31.5ポイント安、現物終値比1.64ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38390-