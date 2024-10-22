九州や中国・四国では、22日夜にかけて激しい雨の降るおそれがあります。暖かく湿った空気の影響で、活発な雨雲がかかっている宮崎県には、土砂災害警戒情報が発表中です。予想される雨量は、宮崎県で120mm、鹿児島県で100mmとなっています。21日から記録的な大雨となった鹿児島県内では、22日も警報級の大雨となる予想で、土砂災害などに警戒が必要です。また、22日夜にかけて、九州北部や中国・四国でも局地的に激しい雨が降る見