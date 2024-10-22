日経平均株価が一時、700円以上値下がりしました。22日の東京株式市場は、前日のアメリカ市場でダウ平均株価が下落した流れから、幅広い銘柄で売り注文が広がりました。また、今週末に衆院選の投開票を控えた様子見姿勢も相場の重しとなっています。22日の東京株式市場の日経平均株価、午前の終値は、21日に比べ、555円13銭安い、3万8399円47銭、TOPIX(東証株価指数)は、2649.36でした。