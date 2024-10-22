【モデルプレス＝2024/10/22】女優の畑芽育が主演を務め、HiHi Jets・作間龍斗、美 少年・那須雄登、少年忍者・織山尚大、そして内田煌音が共演する12月6日公開の映画『うちの弟どもがすみません』より、場面写真6枚が公開された。【写真】畑芽育、HiHi Jets作間龍斗に“あーん”◆畑芽育、作間龍斗・那須雄登らとの場面写真公開今回、母親の再婚により、いきなり4兄弟の姉となった糸（畑）と、4人の弟との同居生活を切り取った場