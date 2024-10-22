配信大手のAmazonプライムビデオは22日、アニメ映画「ルックバック」（押山清高監督）を、240以上の国や地域で11月8日から世界独占配信すると発表した。「ルックバック」は6月28日の公開後、作品性の高さから話題を呼び、興行収入（興収）20億円、国内動員100万人を突破。今年の日本映画界を席巻し、年度を象徴する1本となった。米Amazonの映画、ドラマ製作部門Amazon MGMスタジオが日本のアニメ製作委員会に参加した初めての作品