中欧班列特別列車「輸入博号」の第１便が上海に到着20日、上海鉄道物流センター閔行貨物ヤードの中国儲運専用線に到着した「中欧班列」の特別列車「輸入博号」第1便。（上海＝新華社記者/方竽）【新華社上海10月22日】中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」特別列車の「輸入博号」第1便が20日、上海に到着した。中国国際輸入博覧会（輸入博）の出展品が中欧班列で上海に直接到着するのは4年連続となる。ドイツを