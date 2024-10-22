女優の高畑充希が２２日、都内で行われたファンケルの機能性表示食品「プレミアムカロリミット」の新ＣＭ発表会に出席した。商品のパッケージ色をイメージした金のドレスで登場。「（ＣＭは）少し前に撮影したんですけど、あのとき食べたデミグライスオムライスがおいしかったな」と振り返った。同商品のＣＭには３回目の出演で「毎回（イメージキャラクターの）カロルと一緒なので癒やしになっています」と笑みを浮かべ、この