今日22日、九州は湿った空気の流れ込みで、大気の状態が非常に不安定です。発達した雷雲が発生し、今夜初め頃にかけて雷を伴い局地的に激しい雨が降る見込みです。九州南部は、昨日21日から大雨で地盤が緩んでいる所があります。土砂災害に厳重に警戒して下さい。土砂災害の危険度高まる今日22日、低気圧が黄海付近を進み、九州は暖かく湿った空気の流れ込みが強まり、大気の状態が非常に不安定になっています。時間雨量は、長崎県