松竹芸能の女性お笑いコンビ「アルミカン」の高橋沙織(36)と赤阪侑子(41)がこのほど、大阪市内でよろず～ニュースの取材に応じた。12月６日に大阪・扇町キューブCUBE01で結成15周年記念の単独ライブ「桃栗三年柿八年アルミカン十五年」を開催。最近はコンビとしてだけではなく、それぞれピンでの活躍も多くなった。コンビが長く続く理由や将来像などについて語った。 【写真】才色兼備がセールスポイン