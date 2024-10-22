アニメ映画『ルックバック』が、11月8日よりPrime Videoで世界独占配信されることが決定した。これを記念して押山監督の描き下ろしキービジュアル、押山監督と藤本タツキからコメントが到着した。【画像】色々と泣ける…公開された『ルックバック』名場面カットアニメ映画『ルックバック』は、全世界で数々のヒット作品を製作してきたAmazon MGMスタジオが、日本のアニメ製作委員会に参加した初めての作品。また、『ルックバッ