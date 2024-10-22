嵐の相葉雅紀がMCを務める日本テレビ系バラエティー『はじめまして！一番遠い親戚さん』が、22日午後7時から2時間にわたって放送される。今回、新たに親せきを調査するゲストは、片寄涼太（GENERATIONS）、佐野勇斗、松田元太（Travis Japan）。渋沢栄一の親戚も徹底調査する。【番組カット】TJポーズでトークを展開する松田元太新1万円札の顔である渋沢栄一と8親等だと、前回の放送で判明した尾上松也は、放送後に渋沢栄一の