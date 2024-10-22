国境の係争地をめぐり、衝突を繰り返してきた中国とインドが緊張緩和を目指すための取り決めに合意しました。きょうから開かれるBRICS首脳会議に出席する両国の首脳が、5年ぶりに会談する可能性もあるとみられています。インド外務省は21日、中国と係争地をめぐり、実効支配線に沿ったパトロールに関する取り決めに合意したと発表しました。インドのミスリ外務次官は「問題解決につながる」と緊張緩和への意欲を示し、ジャイシャン