今月27日に投票が行われる衆議院選挙について、滑川市で投票所入場券の郵送が遅れていることが分かりました。滑川市選挙管理委員会によりますと、衆院選の入場券は県内の印刷業者からの納入が遅れたため、公示から2日後の今月17日に郵便局へ持ち込まれました。遅くともきょう中に市民に届くとみています。市選管の担当者は「今回は急な解散で、十分な準備期間が確保できなかった」と話しています。衆院選の「期日前投票」は16日か