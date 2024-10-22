来年春に行われるとなみチューリップフェアに向け、市内の小学生による「球根の植え込み体験」が公園周辺の花壇で始まりました。きょうは庄川小学校の3年生が「フラワーロード」の愛称で親しまれている、県花総合センターからチューリップ公園までの区間にある花壇におよそ1800個の球根を植えました。品種は「レッドプラウド」で、来年の4月中旬には鮮やかな赤い花が咲くということです。児童たちは