大阪地検検事正在任中の２０１８年９月、官舎で部下の女性に性的暴行を加えたとして準強制性交罪に問われた弁護士の北川健太郎被告（６５）が、２５日に大阪地裁で開かれる初公判で起訴内容を認める方針であることが２２日、関係者への取材で分かった。同被告は逮捕時、容疑を否認する供述をしていた。起訴状などによると、同被告は１８年９月１２日深夜〜１３日未明、大阪市内の自身の官舎で、酒に酔った部下の女性に性的暴行