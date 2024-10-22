Cassandra GarrisonAnthony Esposito[メキシコシ市 ２１日 ロイター] - メキシコは、電気自動車（ＥＶ）や半導体、レアアース（希土類）、バッテリー、エレクトロニクスの各分野を対象に、外国企業の投資と国内生産を促すための税控除措置を検討している。貿易担当高官がロイターとのインタビューで語った。企業がサプライチェーンを主要市場の近くに移そうとする中で、メキシコの新政権はより多くの投資を誘致する方法を模