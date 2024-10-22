10月22日、北海道苫小牧にあるノーザンホースパークで、「ノーザンファームミックスセール2024」が開催。当歳馬セッションにて上場番号13番・ダストアンドダイヤモンズの2024（牡）が2億6000万円で落札された。ノーザンファームミックスセール2024が開幕！上場番号1番はいきなりの2億円大空企画が落札ダストアンドダイヤモンズの2024 (C)Hiroki Hommaダストアンドダイヤモンズの2024は、父コントレイル、母ダストアンドダイヤ