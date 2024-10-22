桂正和の超人気漫画が、生誕40周年を記念して実写ドラマ化。ドラマチューズ！「ウイングマン」（毎週火曜深夜24時30分）。念願だったヒーロー“ウイングマン”になる力を手に入れた特撮オタクの高校生・広野健太を演じる藤岡真威人さんにインタビュー。【動画】桂正和の超人気漫画を実写ドラマ化！藤岡真威人「ウイングマン」にチェイング特撮オタクの主人公の“ガチ”感を表現――当時の少年たちを夢中にさせた生誕40周年を