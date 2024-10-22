【[MODIFY] Trinity Hi-Capa 5.1 CO2GBB【JASG認定】】 11月中旬 発売予定 10月22日 予約開始 価格：27,280円 BATONは、CO2ガスブローバックハンドガン「[MODIFY] Trinity Hi-Capa 5.1 CO2GBB【JASG認定】」を11月中旬に発売する。予約受付は同社公式ECサイトなどにて10月22日開始。価格は27,280円。 本商品は、BATONが台湾の