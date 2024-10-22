本日（22日）午前、女優のイム・ジヨンが「ロンドンアジア映画祭」参加のため、仁川（インチョン）国際空港を通じて、イギリス・ロンドンに出発した。・イム・ジヨン＆チュ・ヨンウら出演の新ドラマ「オク氏婦人伝」台本読み合わせ現場を公開・【PHOTO】イム・ジヨン、ブランド「Veronica Beard」のイベントに出席