岐阜県選挙管理委員会は２２日、任期満了に伴う知事選の日程を２０２５年１月９日告示、２６日投開票と決めたと発表した。現職で５期目の古田肇氏（７７）が不出馬を表明。これまでに元内閣府官房審議官の江崎禎英氏（５９）と自民党の渡辺猛之参院議員（５６）＝岐阜選挙区＝が出馬を表明している。