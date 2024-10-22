お弁当や軽食といえばおにぎりですね。雑菌の繁殖を防いで衛生的なため、おにぎり作りには「ラップ」を使うという方も多いのではないでしょうか？クレハ公式「クレハおにぎりプロジェクト」のインスタグラムアカウント（@krewrap_onigiri）によると、握り方やラップの使い方ひとつで、より美味しいおにぎりが楽しめるといいます。【写真】厳守！おにぎりの握り方の三箇条おにぎりの握り方の三箇条?軽く握る優しく軽く握ることで、